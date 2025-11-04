北朝鮮の金正恩総書記（左）と日本の高市早苗首相/AP/Getty Images東京（CNN）日本の高市早苗首相は3日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と首脳会談を開きたいとの意向を示した。日本の首相と北朝鮮の指導者との首脳会談は20年以上実現していない。高市氏は、北朝鮮による日本人拉致被害者の帰国を求める集会で、北朝鮮側に首脳会談の意向をすでに伝えていると明らかにした。拉致問題は海を隔てた両国の未解決の懸案の一つ