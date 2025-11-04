ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手（３４）が放った?ぶっちゃけスピーチ?が、米メディアの間でさまざまな形で解釈されている。３日（日本時間４日）にドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ（ＷＳ）の優勝報告会で、キケは「そろそろ本音をぶちまける時だ」と大観衆をあおり「みんな『王朝』について聞いてくる」「そうだ、俺たちはくそったれの王朝だぜ。絶対に誰にも謝るつもりはない！３度のチャンピオンな