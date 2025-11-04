【モデルプレス＝2025/11/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が11月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。エクステをつけた新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「エクステつけました」25歳イコラブメンバーの別人級イメチェンhttps://mdpr.jp/news/detail/4619657◆野口衣織、ロングヘア姿を披露野口は「エクステつけましたー」とつづり、黒髪のロングヘアスタイルに