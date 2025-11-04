米女子ゴルフツアー本格参戦１年目の山下美夢有（２４＝花王）が、主要タイトルを?総なめ?するかもしれない。国内ツアー通算１３勝の山下は今夏のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」で米ツアー初勝利を挙げると、先週の「メイバイク選手権」で２勝目。３日付の世界ランキングでは自己最高位となる４位に浮上した。今後の活躍次第では、宮里藍以来となる日本人選手２人目のトップへの期待が高まる。そんな中、２勝目によって