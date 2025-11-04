ビデオリサーチは4日、NHK総合で1日に中継されたドジャースがブルージェイズに勝利した米大リーグのワールドシリーズ第6戦の平均世帯視聴率（速報値）が、中盤から終盤にかけて関東地区が20・7％だったことを発表した。また、関東地区の瞬間最高視聴率は23・7％だった。同一戦はドジャース山本由伸投手が先発して6回1失点の好投。佐々木朗希投手も8回から3番手でマウンドに上がり無失点で抑えるなど、3−1でブルージェイズを退け、