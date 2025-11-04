お笑いコンビ、フースーヤの田中ショータイム（32）と谷口理（32）が3日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。賞レースの準決勝開催地が東京であることに疑問を呈した。今回のテーマは「吉本漫才劇場東京VS大阪SP」。フースーヤは昨年、NHK上方漫才コンテストで優勝、今年はytv漫才新人賞決定戦で優勝し、大阪の実力派コンビとして名をはせている。田中は「毎回、準決勝がキングオブコント（KOC）