JYPエンターテインメント所属のバンドDAY6のドウンが、小児・青少年患者のために1億ウォン（約1000万円）を寄付した。≪話題≫DAY6ファンミ、“過剰な本人確認”に謝罪ドウンは10月31日午後、サムスンソウル病院に小児・青少年患者の治療費支援のため1億ウォンを寄付した。今回の寄付金は、サムスンソウル病院で治療を受ける小児・青少年患者の手術および移植などの治療費として使用される予定だ。（写真提供＝OSEN）ドウンドウン