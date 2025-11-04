ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月3日（日本時間）にインスタグラムを更新。本拠地ロサンゼルスへと戻ったチャーター機のタラップ上で、山本由伸投手（27）が笑顔でトロフィーを掲げる姿を披露した。「The trophy is home」ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた