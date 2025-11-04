くふうハヤテのトライアウトが４日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水で行われた。１次試験には、阪神・佐藤輝明を兄に持ち、関西独立リーグ堺シュライクスの佐藤太紀外野手（２５）が参加した。身長１８７センチ、体重１００キロの右打者で、今秋ドラフト会議では指名漏れとなったものの、ＮＰＢ挑戦をまだ諦めていない。「シンプルに高いレベルのリーグでやりたい」と挑戦した理由を明かした。８日に行われるオイシックスの選