講談社は４日、都内の本社で会見を開き、米ハリウッドを拠点とする新会社「ＫｏｄａｎｓｈａＳｔｕｄｉｏｓ」を設立することを発表した。ハリウッドに制作会社を設立するのは、同社初の試み。新会社の最高クリエイティブ責任者には、２１年に米アカデミー賞でアジア系女性初となる３冠（作品賞・監督賞・主演女優賞）に輝いた、映画「ノマドランド」のクロエ・ジャオ氏が就任する。新会社は日本で出版された多種多様な漫画や