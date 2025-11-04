資料 知り合いの女性を暴行した疑いで、高松市屋島西町の運送業の男（45）が4日、逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年10月31日午前9時ごろ、高松市の知り合いの女性（33）の自宅で、女性に馬乗りになって手で首を絞めるなど暴行した疑いが持たれています。女性にけがはありませんでした。 女性からの被害届を受けて、警察が捜査していました。 警察の調べに対して男は「間違いありません」と容疑を認めて