山崎貴監督のゴジラ新作映画タイトルが発表された。『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）だ。1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、