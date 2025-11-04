大谷翔平選手と真美子さんが仲むつまじい様子で優勝パレードを楽しみました。21世紀初＆球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。日本時間4日に、優勝パレードが行われ選手らが家族とともに参加しました。大谷選手も昨年オフに結婚を発表した真美子さんと2年連続参加。今年はデコピンは不参加でしたが、大谷選手はバスに乗り込み沿道にいるファンに手を振りました。真美子さんは大谷選手のその様子を自身のスマート