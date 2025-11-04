NPB(日本野球機構)は4日、西武のデービス選手が自由契約選手となったことを発表しました。デービス選手は今季途中となる7月11日に西武に入団。メジャー通算では72本塁打を放っており、今季西武に合流するまではエンゼルスにてマイナー50試合に出場していました。西武に入団後は1軍の36試合に出場。3本塁打を放ち、打率.204をマークしていました。帰国時には「シーズン途中の入団で難しいことが多かったけれど、それと同時に楽しか