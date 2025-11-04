俺はナオが行きたがらなかった花火大会に、幼馴染のユズを誘いました。そこでもらったアドバイス通り、俺なりにナオに寄り添おうと思って考えたジンとのカレー作り。少しは家事の助けにもなるかもと思いました。けれどナオにとっては「余計なこと」だったようです。そして俺は、家族3人で思い出を作ることをすっかりあきらめてしまったのです。俺たち家族、キャンプや旅行なんてもう何年行っていないのか。ジンが生まれてからは一