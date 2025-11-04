米国女子ツアーは今週の「TOTOジャパンクラシック」（日米共催）を含め、残り3試合。最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」（20日開幕／米フロリダ州）はポイントランキング上位60人のみが出場できるエリートフィールドで、シーズンもいよいよ大詰めを迎えている。【写真】貫禄勝ち！プレーオフでこのガッツポーズ今季は史上最多13人の日本勢が本格参戦。とりわけルーキーの活躍が目覚ましく、山下美夢有が今季2勝、竹田麗央、岩