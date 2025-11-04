終戦から80年となる2025年、静岡県の鈴木康友知事が、11月6日に県内出身の戦没者を慰霊する沖縄県での追悼式に出席することが決まりました。知事が出席するのは20年ぶりです。 静岡県の鈴木知事は、11月6日に沖縄県糸満市にある沖縄県営平和祈念公園内の「静岡の塔」での追悼式に出席することを決めました。 「静岡の塔」は沖縄や南方諸地域で戦没した約4万人の静岡県内出身者を慰霊するために1966年に建立されました。 毎年、