お笑い芸人・宮下草薙の宮下兼史鷹が４日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、スーパー潔癖の日常を告白。特に母親の潔癖がすさまじく、スタジオからは驚きの声が上がった。この日は「潔癖四天王」として潔癖症の鈴木奈々、川合俊一氏、二階堂高嗣、そして宮下が登場。特に潔癖エピソードが強烈なのが宮下だった。母親が潔癖症だったことから、自分もその影響を受けたといい、外出して帰宅したときは、玄関で全裸。そのまま風呂に