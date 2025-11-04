高市首相と面会後、記者団の取材に応じる岸田元首相＝4日午前、首相官邸高市早苗首相は4日、自民党日本成長戦略本部長の岸田文雄元首相と官邸で面会し「成長投資に力を入れたい」と伝え、経済成長へ党と連携して取り組む意向を示した。岸田氏は面会後、記者団に「特に成長と投資に力を入れ、結果を出したいとの首相の思いをぜひ実現したい」と述べた。自民は岸田氏が設置した新しい資本主義実行本部を廃止し、代わりに日本成長