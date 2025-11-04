俳優坂口憲二（49）が、女子ゴルフツアー日米共催大会TOTOジャパンクラシック（6日開幕、滋賀・瀬田GC北コース）、男子ゴルフツアー、ダンロップ・フェニックス（20日開幕、宮崎フェニックスCC）の応援アンバサダーに就任した。大会を中継するMBSテレビが4日、発表した。坂口は高校時代、ゴルフ部に所属。ゴルフ歴30年を超え、今でもスコア80台でプレーする。2つの大会では現地からスペシャルリポーターとして生出演。「ゴルフは男