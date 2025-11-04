ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)舞台挨拶に、横山裕(SUPER EIGHT)と鈴木保奈美が登壇した。鈴木保奈美(C)AbemaTV,Inc.○横山裕、鈴木保奈美と対面し「“怖えぇ”って思いました(笑)」東京国際映画祭での作品上映後、ステージに登場した横山裕と鈴木保奈美。横山は「芸能事務所KODAMAプロダクションのマネージャー・明石隆之役を演じた横山裕です。短い時間ですが、楽し