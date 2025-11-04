【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの堀田茜が11月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。健康的な朝の食卓を公開した。【写真】33歳モデル「手作り？」4品のほっこり和朝食◆堀田茜、具だくさん豚汁メインの朝食披露堀田は「あまりものあさごはん」とつづり、大根や人参などの野菜がたっぷりと入った豚汁をメインとした朝食の写真を投稿。副菜にはきゅうりとわかめの和え物、さらに梅干しを添えた健康的な和の食卓を披露した