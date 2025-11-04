フリーアナウンサーの國光真耶さんが2025年11月3日にインスタグラムを更新し、芸名を「國光真耶」から以前の「小林麻耶」に戻すことを報告した。「元の小林麻耶に戻しても良いと思えた」アナウンサー・小林麻耶として、TBS退社後も活動していた小林さん。18年7月24日に整体師の國光吟さんと結婚後、22年5月21日に「國光真耶」に改名することを発表していた。一方、小林さんは3日にインスタグラムを更新し、「國光真耶に改名してい