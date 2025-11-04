インフレは2022年のピークから大幅に低下も足元で上昇 7-9月期のインフレ上昇は一時的要因によるもの 今回の中心的予測は来年さらに1回の利下げとの前提に基づいている 基調インフレ来年半ばまでに3％を超え、2027年には2.6％に落ち着く