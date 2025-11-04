豪経済回復しつつあるが、見通しは依然不透明 消費データは民間需要の回復が継続していることを示唆 国内経済活動とインフレの見通しについては、国内外の動向に起因する不確実性が存在 金融政策は依然としてやや引き締め的 不確実性はインフレ、雇用両方にリスク 物価安定と完全雇用の維持が最優先事項 依然としてインフレ圧力がいくらか残っている可能性を示唆 政策金利引き下げの効果が完全に現れるまでには、なお