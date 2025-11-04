俳優のムロツヨシ、佐藤二朗が４日、都内で行われたダブル主演を務める映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督、１２月１９日公開）の新解釈決起会見に山田孝之、広瀬アリスとともに登壇した。ムロが坂本龍馬、佐藤が西郷隆盛を演じる。２０２０年公開の「新解釈・三國志」に続く新解釈シリーズ第２弾。幕末を福田監督のオリジナル脚本で描くコメディーだ。「福田組の風神雷神」の異名を持つムロと佐藤が並び立ち、幕末の英雄た