豪ドル会合後にやや売り優勢＝東京為替 豪ドルドルは0.6518まで豪ドル安。豪ドル円は100円45銭まで豪ドル安。 豪中銀声明で直近の物価上昇について、一時的と評価されたこと、現状の金融政策について依然やや引き締め的と評価と示されたことなどが売りを誘った。 AUDUSD0.6520ADUJPY 100.46