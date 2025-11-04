11日放送のNHK『うたコン』では、“1が並ぶ日”にちなみ、各時代でナンバーワンに輝いた楽曲を集めた特集が放送される。【写真】NHK『うたコン』に初登場する岡本真夜ほか出演者の写真オープニングを飾るのは、今年デビュー30周年を迎えた岡本真夜。ミリオンセラーを記録したデビュー曲「TOMORROW」のパフォーマンスで幕を開ける。大川栄策は、1983年度の年間ランキング1位の「さざんかの宿」を、小林幸子は自身最大のヒット曲