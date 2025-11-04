平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび11月のラインナップが解禁された。11月3日（月・祝）からのラインナップは――・月曜『げいにんさんのおうた』＜MC：春日俊彰（オードリー）、出演：鈴木凌、山根航海＞・火曜『深夜、2人のエモさんぽ』＜出演：ROIROM、正源司陽子＆藤嶌果歩（日向坂46）＞・水曜『カズ