歌手松山千春（69）が2日放送されたFM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。カジノ不要論を展開した。大阪・関西万博の跡地をめぐっては、大阪阪府と市は跡地にエンターテインメント空間を整備する方針で、サーキットやウオーターパークを設ける案がある。隣接地では2030年開業予定のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）の工事が進み、一帯は国際観光拠点として再開発される計画との報道もある。「日本はさ