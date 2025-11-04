【漫画アクション 2025年No.22】 11月4日 発売 価格：490円 【拡大画像へ】 双葉社は11月4日、マンガ雑誌「漫画アクション 2025年No.22」を発売する。価格は490円。 表紙と巻頭グラビアには、十味さんが登場。特別付録には十味さんのクリアファイルがついてくる。 マンガは、巻頭カラーの「小林さんちのメイドラゴン」をはじめ、新連載「ヴィトーリアの