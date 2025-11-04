THE ALFEEが、3年ぶりとなるニューアルバム『君が生きる意味』を12月24日にリリースする。 （関連：THE ALFEE、伝説の数々を作り出す3人の絶対的な信頼人々の心に深く刻まれた記録と記憶） 本作には、最新シングル「HEART OF RAINBOW」「丁寧言葉Death！」をはじめとする既発シングル4曲に、新曲7曲を加えた全11曲を収録予定。通常盤のほか、ボーナスディスク付きの限定盤3形態も同時リリースされ