三菱商事 [東証Ｐ] が11月4日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比42.4％減の3557億円に落ち込んだが、通期計画の7000億円に対する進捗率は50.8％となり、5年平均の52.6％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比3.5％増の3442億円に伸びる計算になる。