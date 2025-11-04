ラ・リーガで首位のレアル・マドリーは現地11月３日、フランコ・マスタントゥオーノの負傷を発表した。リリースによれば、マスタントゥオーノは３日に医療部門の検査を複数受けた結果、恥骨炎と診断された。なお、加療期間は現時点で公表されておらず、今後の回復状況を見守ることになるようだ。 マドリーは４日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、リバプールと敵地アンフィールドで対戦す