2025年11月3日、韓国・聯合ニュースTVは「国会図書館の人工知能（AI）に独島（日本名：竹島）の領有権について尋ねると、『明確な結論は下せない』と返答することが分かった」と伝えた。国会図書館がデータ分析を通じた科学的かつ先制的な立法支援サービスを提供するとして18年に導入した生成型AI「アルゴス（Argos）」に、「独島は大韓民国の領土か」と質問すると、「独島の領有権に対する明確な結論は下すことができない」と返っ