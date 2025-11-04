木梨憲武が自身のInstagramを更新し、所ジョージ＆ヒロミ、FRUITS ZIPPERらとのショットを披露した。 【写真】木梨憲武＆所ジョージ＆ヒロミと“ふるっぱー”の和やかな集合ショット ■木梨憲武が神奈川県厚木市の音楽フェスに出演 木梨は、11月2日に神奈川県厚木市の厚木中央公園で開催された音楽フェス『第１０回あつぎミュージックフェスティバル』に“木梨憲武withFriend’s”として、所とヒロミと