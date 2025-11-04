4日13時現在の日経平均株価は前週末比271.80円（-0.52％）安の5万2139.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1065、値下がりは499、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は242.43円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が144.45円、ファストリ が94.55円、リクルート が32.22円、第一三共 が29.39円と続いている。 プラス寄与度トッ