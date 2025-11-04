政府は4日、高市首相をトップとする「日本成長戦略本部」の初会合を開き、来年の夏に成長戦略を策定するとしました。高市首相「この日本成長戦略本部で日本の供給構造を抜本的に強化して、強い経済を実現するための成長戦略を、強力に推進していきます」政府は4日、高市首相が本部長をつとめ全閣僚をメンバーとする「日本成長戦略本部」の初会合を開きました。17の戦略分野には、AIや半導体、造船に加え、デジタルやサイバーセキュ