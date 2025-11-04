レインズインターナショナルが展開する牛角では、4日から21日の期間限定で、焼肉の人気メニューを手頃に楽しめる「50品食べ放題コース」が登場する。価格は1人税込3058円で、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューから創作焼肉まで幅広く味わえる、“食欲の秋”にぴったりの充実コースとなっている。【写真】大人気おさつバターも！大満足なメニュー詳細同店では、“焼肉をもっと気軽に楽しんでほしい”という想い