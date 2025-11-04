沖縄県北谷(ちゃたん)町美浜の商業施設でＴシャツなどを万引きしたとして、同県警は４日、米軍キャンプ・ハンセン（沖縄県金武(きん)町など）所属の海兵隊員３人を窃盗容疑で摘発したと発表した。いずれも容疑を認めている。発表によると、３人は８月３０日夜、「アメリカンビレッジ」内の衣料品店からＴシャツとズボン計８点（販売価格計約６万７７００円）を盗んだ疑い。上等兵（１８）が退店した際に店の防犯ブザーが鳴り、