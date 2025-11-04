楽天からドラフト７位指名を受けた近大の阪上翔也外野手が４日、東大阪市の同校で楽天・愛敬尚史スカウト部長と担当の足立祐一スカウトから指名あいさつを受けた。「ゴールデン・グラブ賞、トリプルスリー、２０００安打。歴史に残る選手になりたいです」と高い目標を口にした。担当の足立スカウトからは「近大出身の元阪神の糸井さんみたいになってほしい」と、大先輩のような外野手への成長を期待された。阪上も「糸井選手は