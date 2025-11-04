日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが４８日までに更新され、俳優の寺田心（１７）が登場した。２日放送回にゲスト出演。現在身長は１７７〜８センチに伸び、「筋トレを結構やってて。週６、（１日）４時間ぐらい」と説明。ジャケットを脱いでムキムキの筋肉を見せると、ＭＣの山崎育三郎と井桁弘恵は「心くん！」「すごいね！」と驚きの声を上げた。インスタグラムでは「＃寺田心＃