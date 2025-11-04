11月4日 予約受付開始 【比嘉つつじ】 2026年5月 発売予定 価格：22,000円 【河合まこ】 2026年6月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、1/7スケールフィギュア「比嘉つつじ」を2026年5月、「河合まこ」を2026年6月に発売する。価格は各22,000円。11月4日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「日々は