ミクシオマーケティングは、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」において、「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」を11月7日より開催する。「TRICKS」は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあるという。ASEAN諸国をはじめ