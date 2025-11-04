【「ゴジラ」（1954）ミニフィギュアゴールドモデル】 予約期間：11月4日～12月8日 価格：74,800円 ユートレジャーは、東宝とコラボレーションした「『ゴジラ』（1954）ミニフィギュアゴールドモデル」の予約を11月4日から12月8日までユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて受