巨人、レッドソックスなどで日米通算815試合に登板した岡島秀樹氏（49）が4日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）のナ・リーグMVPの可能性について語った。3日（日本時間4日）、大谷が全米野球記者協会（BBWAA）が選出するナ・リーグMVPの最終候補に選出されたことが発表された。受賞すれば、3年連続4度目で、7度受賞しているバリー・ボンズ以来、史上2人目の