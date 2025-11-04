大谷翔平選手が山本由伸投手を称賛しました。ワールドシリーズを連覇したドジャースは優勝パレードに参加し、多くのファンと喜びを分かち合いました。大谷選手は「試合で勝つのも素晴らしいですけど、パレードでみんなが喜べるのが何より素晴らしい経験」とコメント。さらに山本投手へは称賛の声を上げます。ワールドシリーズ2勝3敗の崖っぷちで迎えた第6戦で先発を任された山本投手は6回96球1失点の快投。土壇場で貴重な勝利を手