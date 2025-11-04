与党入りした日本維新の会で、藤田文武共同代表の政治資金をめぐる疑惑が浮上した。公設第1秘書が代表を務める会社への発注について、元大阪府知事・市長で弁護士の橋下徹氏はＭＢＳの番組で、「禁止ルールがなくても、やったらあかん！」と法律遵守だけでなく、政治家としての倫理観の重要性を指摘した。▼公設第一秘書の会社に2000万円発注報道「しんぶん赤旗」日曜版が報じたところによると、日本維新の会の藤田共同代表の事