北朝鮮で3代にわたる指導者のもとで外交を担ってきた金永南前最高人民会議常任委員長が3日、亡くなっていたことがわかりました。北朝鮮メディアによりますと、金永南氏は3日、がんによる多臓器不全のため97歳で死去しました。金永南氏は北朝鮮で、故・金日成主席以来3代の指導者の下で外交を担い、2002年に日朝首脳会談が行われた際には当時の小泉純一郎首相を空港で出迎えたほか、2018年に行われた南北首脳会談では金正恩総書記に