11月に入り、昼間も肌寒さを感じる日が増えてきました。今年は秋が短く、思いのほか冬の訪れが早まりそうな気配です。暖かい部屋で味わうスイーツもいっそう、おいしく感じられますね。本記事では、ファミリーマートで11月4日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ロールケーキ状になったミルクレープ、もっちもち食感のバターどら焼き、八天堂のとろけるくりーむパンなど、気になる品が多数ラインナップしています